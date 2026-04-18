Guerra: Bologna, il 19 aprile la Marcia per la pace dei Missionari del Preziosissimo Sangue

(Foto Missionari del Preziosissimo Sangue)

Si terrà domenica 19 aprile alle ore 19 a Bologna la Marcia per la pace promossa dai Missionari del Preziosissimo Sangue nell’ambito della missione popolare della parrocchia Maria Regina Mundi. Il corteo partirà da via Malvasia (angolo via Casarini) per concludersi a Porta Lame. “Gridiamo no alla guerra”, afferma don Flavio Calicchia, coordinatore nazionale dell’Area evangelizzazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, sottolineando come l’iniziativa nasca dalla convinzione che “il dialogo può prevalere sui conflitti e la comunione sulla divisione”. L’evento si inserisce nel solco degli appelli alla pace rilanciati anche da Papa Leone XIV, che invita a “convertirsi alla pace” e a non restare indifferenti davanti ai conflitti. Aperta a tutti, la marcia intende essere un segno concreto di unità e speranza, oltre le appartenenze sociali, culturali e religiose, per testimoniare insieme il valore della pace e affidare alla preghiera e all’impegno comune il desiderio di un mondo riconciliato.