Padre Pio: da domani l’edizione 2025 del cammino a piedi su “La via dei conventi” attraverso i suoi luoghi spirituali

Si svolgerà dal 27 al 29 agosto la XVII edizione del “Cammino a piedi sulla via dei conventi di Padre Pio attraverso i suoi luoghi spirituali”. Una iniziativa che unisce, in un unico cammino a piedi di centinaia di chilometri, diverse diocesi tra di loro, cinque Province e tre Regioni attraverso i Comuni dove Padre Pio è vissuto per brevi e lunghi periodi. L’itinerario di questa edizione 2025 partirà, come le altre, dalla chiesetta dell’olmo delle Stimmate di Padre Pio a Piana Romana di Pietrelcina e attraverserà San Marco La Catola, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo.

Il Cammino è promosso ogni anno dall’Associazione “La via dei conventi di Padre Pio” con la collaborazione del Comune di Pietrelcina, del locale convento dei Frati minori cappuccini, della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” e dalla locale Pro Loco. Un itinerario, questo del “Cammino a piedi sulla via dei conventi di Padre Pio attraverso i suoi luoghi spirituali” inserito nell’elenco dei cammini di fede e religiosi della Conferenza episcopale italiana e nel catalogo dei cammini religiosi del turismo patrocinati dai comuni itineranti, dalla Regione Campania e della Provincia di Benevento e Avellino.

