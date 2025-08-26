Pace: Cagliari, i laici dell’Ordinariato militare “in preghiera per la Pace”

“Il mondo ha bisogno di un forte impegno educativo per aprire i cuori induriti, per affinare l’intelligenza al bene, per orientare la vita verso azioni buone e generose. Affido i più fragili alla Beata Vergine Maria, Regina della Pace. Affido ed invito a pregare per le popolazioni lacerate dalla guerra e dalla povertà. Affido a Maria i nostri uomini e donne in divisa che mettono in campo tutte le energie per custodire i fragili, soccorrere i vecchi e i morenti, per dissuadere da azioni bellicose e disumane verso gli indifesi. Il Signore doni la luce dello Spirito per capire come compiere il bene nelle situazioni ove si vede l’inferno della guerra. Il Signore confermi i cuori di tutti nel monito di papa Leone: ‘Il male non trionferà’”. Così si legge nel messaggio inviato dall’Ordinario militare, Gian Franco Saba, all’appuntamento di preghiera per la pace svoltosi venerdì scorso a Cagliari, promosso dal Pasfa (associazione per l’assistenza spirituale alle forze armate), accogliendo l’invito del papa. La Sezione di Cagliari del Pasfa ha voluto organizzare l’incontro, presieduto dal referente del Pasfa per la Sardegna, il cappellano militare don Gianmario Piga, presso la Cappella della Legione Carabinieri Sardegna, dedicata alla Virgo Fidelis. Durante la preghiera del rosario, sono stati letti alcuni versetti biblici che si riferivano direttamente alla pace. Un ricordo particolare è andato a tutti coloro che hanno pagato a caro prezzo, con il dono della vita, il loro servizio alla pace.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /