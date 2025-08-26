Leone XIV: una pace “disarmata e disarmante” per il futuro dell’umanità

(Foto Calvarese/SIR)

“La pace sia con tutti voi: verso una pace ‘disarmata e disarmante’” è il tema scelto da Papa Leone XIV per la Giornata mondiale della pace 2026, come annunciato oggi dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Il messaggio invita l’intera famiglia umana a rigettare la logica della violenza, della guerra e della deterrenza armata, per riscoprire una pace autentica, radicata nell’amore, nella giustizia e nella solidarietà.

La pace proposta dal Papa è “disarmata”, perché non basata sulla minaccia o sull’accumulo di armi, e allo stesso tempo “disarmante”, in quanto capace di sciogliere i conflitti, generare fiducia e riconciliare i cuori. In un contesto globale segnato da tensioni, guerre e polarizzazioni, il messaggio richiama alla responsabilità personale e collettiva: non basta desiderare la pace, è necessario incarnarla nel quotidiano, attraverso uno stile di vita nonviolento, attento alle ferite visibili e strutturali che attraversano le nostre società. Il saluto del Risorto, “La pace sia con voi” (Gv 20,19), risuona come invito universale – rivolto a credenti, non credenti, responsabili politici e cittadini – a edificare un mondo più umano, in cui la pace non sia solo assenza di guerra, ma frutto di giustizia e fraternità.