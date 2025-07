Mercato del Lavoro: Bordignon (Forum delle Associazioni Familiari), “investire sulla famiglia per fermare l’inverno demografico”

“Il Rapporto OCSE evidenzia con chiarezza la sfida drammatica che abbiamo davanti: l’inverno demografico non rappresenta una minaccia futura, ma una realtà presente. Come rilevato dal presidente del CNEL Renato Brunetta, il progressivo invecchiamento della popolazione fa aumentare in modo significativo il tasso di dipendenza degli anziani: si va dal 19% del 1980 al 52% stimato nel 2060. Ciò comporta un rallentamento della crescita del PIL pro capite, con un calo del 40% di qui al 2060 in mancanza di un rilevante aumento della produttività”. Lo dice Adriano Bordignon, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, in merito all’Employment Outlook 2025 dell’OCSE presentato presso il CNEL. Di fronte a numeri “così allarmanti – spiega – non possiamo più permetterci politiche timide o frammentarie. Crediamo che sia necessaria una grande alleanza che coinvolga, oltre alla politica, il mondo produttivo, quello accademico ed il terzo settore”. Per questo – per Bordignon – è “fondamentale mettere in campo misure strutturali che incentivino la natalità e sostengano concretamente le giovani coppie nelle loro scelte familiari. Va rafforzato l’assegno unico familiare, potenziato il sistema dei congedi parentali, vanno supportate le lavoratrici madri con un welfare aziendale e territoriale migliore e valorizzate le reti familiari come infrastruttura sociale del Paese. Serve una svolta culturale: le risorse destinate alla famiglia costituiscono un investimento strategico. Riconoscere la famiglia come nucleo fondamentale della società è la chiave per arrestare il declino demografico e garantire sviluppo e coesione sociale nel lungo periodo”.

