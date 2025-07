Giovanni Paolo I: Musal, oggi presentazione del progetto “Giubileo dei Pontefici. Viaggio nella storia e nella fede dei Papi lombardi e veneti del Novecento”

Nuovo evento per la 47ª edizione dell’annuale “Appuntamento estivo con Papa Luciani”, la rassegna organizzata dal Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo. Oggi, venerdì 25 luglio, presso il Museo Albino Luciani, alle ore 17.30, si terrà la presentazione del progetto “Giubileo dei Pontefici. Viaggio nella storia e nella fede dei Papi lombardi e veneti del Novecento”,

“Si tratta del terzo progetto proposto dalla Fondazione Papa Luciani – spiega Loris Serafini, direttore del Museo Albino Luciani – ed è un itinerario che coinvolge due regioni, il Veneto e la Lombardia”. Il Giubileo dei Pontefici, infatti, è un percorso che porterà i pellegrini nei paesi nativi dei Papi italiani del 1900: da Riese Pio X, dove nacque San Pio X (Treviso), il primo Papa moderno, fino a Canale d’Agordo (Belluno), paese natale di Papa Giovanni Paolo I. Sono invece in Lombardia la altre tappe di questo itinerario: Desio (Monza – Brianza) con Papa Pio XI, il Papa della conciliazione; Sotto il Monte (Bergamo), con San Giovanni XXIII, il Papa Buono, e Concesio (Brescia), paese dove venne alla luce San Paolo VI, il primo Pontefice a compiere viaggi apostolici.

Il progetto invita a riflettere sulla comune umiltà, sul legame profondo con la propria terra d’origine e sul messaggio universale che ciascuno di questi Pontefici ha lasciato. Un’occasione per scoprire le connessioni storiche e spirituali tra le comunità montane e le figure più rappresentative della Chiesa del Novecento. Come scrive il card. Pietro Parolin: “È bello vedere come i cinque luoghi natali di questi Pontefici si siano uniti per promuovere insieme la figura dei loro figli più illustri. Tutti e cinque, in qualche forma, hanno pure condiviso le sofferenze di una o di entrambe le devastanti guerre mondiali del secolo scorso. Alcuni hanno cercato di prevenirle (come Pio X o Pio XI); altri hanno operato per alleviarne le conseguenze (Angelo Roncalli, Giovanni Battista Montini, Albino Luciani). Tutti sono stati operatori di pace secondo il Vangelo”.

