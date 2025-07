Giubileo dei giovani: dalle Marche pellegrini in partenza. Un gruppo in pullman verso Roma, un altro in cammino a piedi

Tredici diocesi coinvolte e oltre novecento giovani pronti all’appello del Giubileo. Questi i numeri diffusi dalla Pastorale giovanile delle Marche che, dal 28 luglio al 3 agosto parteciperà al Giubileo dei Giovani a Roma. Due le proposte, frutto di un intenso lavoro di squadra e di scelte di comunione: il viaggio e la permanenza a Roma (dal 28 luglio al 3 agosto) e il pellegrinaggio a piedi, percorrendo una parte della Via Lauretana, antica via di collegamento da Loreto a Roma, con arrivo a Roma il 1° agosto.

Si parte il 28 luglio, con una messa di inizio nella Basilica della Santa Casa di Loreto, Casa del Sì, Casa dei Giovani. Tutti i giovani saranno presenti, accompagnati dai rispettivi vescovi, per vivere un momento unico di inizio pellegrinaggio. Terminata la messa e dopo la foto di rito, i giovani si divideranno in due gruppi: alcuni partiranno in pullman alla volta di Roma; altri si metteranno in cammino per raggiungere la prima meta del percorso a piedi. I giorni successivi, a Roma o lungo il cammino, saranno caratterizzati da momenti di preghiera, confronto, dialogo, catechesi e confessioni, senza differenza di diocesi, giovani insieme per l’incontro con Cristo. Chi sarà a Roma vivrà momenti regionali e avrà modo di partecipare alle catechesi, alle esperienze di prossimità e alla veglia dei giovani italiani “Tu sei Pietro” in Piazza San Pietro con Papa Leone XIV, tutte promosse dalla Cei, unite alle tante proposte fatte dal Dicastero di dialogo con la città.

Chi vivrà il pellegrinaggio, avrà modo di vivere un’esperienza di essenzialità e ospitalità lungo questo importante cammino. Il percorso individuato prevede quattro tappe per un totale di circa 62 km da Loreto a Tolentino. I Comuni attraversati saranno: Loreto, Recanati, Macerata, Urbisaglia e Tolentino, con passaggio presso luoghi significativi come l’Abbazia di San Firmano e l’Abbadia di Fiastra.

Emozionante e di profonda comunione sarà il momento pensato per il tardo pomeriggio di venerdì 1 agosto quando i pellegrini “a piedi” arriveranno a Roma e si ritroveranno con gli altri già presenti da giorni nella capitale per raccontarsi le esperienze e pregare insieme. Il 2 agosto sarà il giorno del cammino verso Tor Vergata, dove si svolgerà la veglia la sera stessa e la messa col Santo Padre il giorno successivo, alle 9. A Tor Vergata confluiranno anche 160 giovani iscritti soltanto per il weekend e 125 giovani partecipanti al campo ecumenico.