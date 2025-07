Diocesi: Avezzano, in serata per il “Festival del Creato” incontro su “La Trinità”

In occasione degli 800 anni del “Cantico delle creature” di san Francesco, proseguono nella diocesi di Avezzano gli eventi del Festival del Creato che si articola in numerose iniziative dedicate a “800 voci per la Terra”. Dalle 18, presso l’arena Mazzini, sverrà realizzato un podcast dal vivo con pubblico, in cui si alterneranno parole, dialoghi, meditazioni e riflessioni in un’atmosfera di ascolto e di partecipazione attiva. Il tema scelto, “La Trinità, impronta nel Creato”, sarà introdotto dal vescovo dei Marsi, mons. Giovanni Massaro; interverranno poi don Antonio Allegritti, teologo e parroco, responsabile della Pastorale giovanile diocesana, e fra Paride Ammirati, delegato per la Pastorale giovanile dei Frati minori conventuali d’Abruzzo.

