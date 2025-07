Cultura e fede: Assisi, il 27 luglio la presentazione della mostra “Io, Frate Francesco. 800 anni di una grande avventura”

(Foto Saint Francis Ways)

Domenica 27 luglio, alle ore 16.30, alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli ad Assisi,sarà presentata la mostra “Io, Frate Francesco. 800 anni di una grande avventura”, la prima esposizione curata dalla Provincia Serafica di San Francesco d’Assisi all’interno della 46ª edizione del Meeting di Rimini (22-27 agosto 2025). L’evento si inserisce nel contesto degli centenari francescani (2023-2026) e anticipa le grandi celebrazioni per gli 800 anni del transito di San Francesco d’Assisi. Con il patrocinio del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario, presieduto da Davide Rondoni, la mostra intende offrire ai visitatori un incontro autentico con Francesco d’Assisi, mettendo al centro del percorso narrativo il suo Testamento in un itinerario inedito. Alla presentazione interverranno il card. Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, e fr. Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati minori di Umbria e Sardegna.