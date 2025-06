Sostenibilità: Fondazione Symbola, da oggi a Mantova il Seminario estivo. Eventi con il card. Zuppi, mons. Busca e don Bignami

Il Teatro scientifico del Bibiena, a Mantova, ospita da oggi a sabato 14 giugno la XXIII edizione del Seminario estivo della Fondazione Symbola. L’evento – viene spiegato sul sito web della diocesi di Mantova – darà visibilità e rappresentazione alle tante realtà istituzionali, imprenditoriali e sociali che con il loro impegno dimostrano che è possibile costruire tempi migliori, promuovendo un’economia e una società a misura d’uomo. Predisposto un ricco programma di convegni, dibattiti, appuntamenti e presentazione di libri con la partecipazione di imprenditori, scienziati, intellettuali e rappresentanti dell’economia, della politica e della società.

Nel pomeriggio di oggi, con inizio alle 14.30, si terrà l’evento “Piccoli Comuni, le radici del futuro” le cui conclusioni saranno a cura del card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana. Domani pomeriggio, dalle 15, all’incontro “Alleanze per l’energia: povertà energetica, filiere industriali, infrastrutture” interverrà anche don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i Problemi sociali e il lavoro della Cei, che parlerà di comunità energetiche. Infine sabato 14 l’appuntamento conclusivo del Seminario, sul tema “Se l’Italia fa l’Italia”, sarà introdotto dal vescovo di Mantova, mons. Marco Busca.

L’iniziativa del Seminario estivo, promossa da Fondazione Symbola, Unioncamere, Comune di Mantova e Gruppo Athesis, vede come partner Gruppo Tea, Gruppo Saviola e Fassa Bortolo, in collaborazione con le principali associazioni di categoria del territorio, ed è sostenuta anche dalla diocesi di Mantova, in particolare attraverso il Tavolo per il bene comune.

