Educazione: Palermo, il 16 giugno al Gonzaga Campus un incontro con p. Johnny Go su pedagogia ignaziana e sfide contemporanee

Sarà p. Johnny Go, docente della Loyola School of Theology di Manila e tra i massimi esperti mondiali di pedagogia ignaziana, l’ospite dell’incontro dal titolo “Learning by Refraction”, in programma lunedì 16 giugno alle ore 18 presso il Gonzaga Campus di Palermo. L’evento, aperto alla cittadinanza, si propone come spazio di riflessione su come educatori, docenti, formatori e genitori possano rispondere alle sfide sempre più complesse del mondo dell’educazione, con pensieri e azioni capaci di generare un cambiamento reale. Durante l’incontro sarà presentato il libro di p. Go “Learning by Refraction: A Practitioner’s Guide to 21st-Century Ignatian Pedagogy”, tradotto in numerose lingue e considerato un testo di riferimento per l’educazione ignaziana contemporanea. Al centro dell’approccio proposto, l’idea di un apprendimento per “rifrazione”: non mera trasmissione di contenuti, ma processo attivo, riflessivo e trasformativo, in grado di coinvolgere in profondità la persona. L’iniziativa intende offrire strumenti e strategie educative che coniughino innovazione e tradizione gesuita, per una scuola capace di accompagnare i giovani con autenticità e consapevolezza.

