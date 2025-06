Migrazioni: Cagliari, oggi convegno su arrivi e partenze in Sardegna

“Arrivi, partenze e percorsi migratori: capire i dati per interpretare la realtà”. Questo il tema di un incontro che si svolgerà oggi pomeriggio a Cagliari. Ad aprire i lavori Mauro Carta, presidente delle Acli Sardegna, e mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Il convegno – moderato da Filippo Petrucci – vedrà la partecipazione di Marisa Fois, ricercatrice della Fondazione Migrantes, e di Vania Statzu, responsabile del rapporto “Mete” del Crei-Acli; Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo, Matteo Bracciali della Federazione Acli Internazionali. Durante i lavori verranno affrontati i temi legati ai flussi migratori in Sardegna e in Italia. Storicamente Paese di emigrazione, l’Italia vive ora una realtà di mobilità complessa, dove l’immigrazione coesiste con un nuovo movimento emigratorio, spiega una nota. A livello nazionale e regionale, quest’ultimo prevale, “generando conseguenze in termini di spopolamento dei territori”. Durante il dibattito saranno presentati il “Rapporto Italiani nel Mondo 2024” della Migrantes e i principali temi del “rapporto Mete del Crei-Acli” sulle migrazioni in Sardegna.

