Giubileo 2025: il 14 giugno il card. Parolin celebra ad Aquileia il Giubileo delle Facoltà ecclesiastiche del Triveneto

La Facoltà teologica del Triveneto (sede e Istituti collegati in rete), la Facoltà di diritto canonico San Pio X di Venezia, l’Istituto di liturgia pastorale Santa Giustina di Padova e l’Istituto di studi ecumenici San Bernardino di Venezia si danno appuntamento sabato 14 giugno per celebrare il Giubileo con un pellegrinaggio ad Aquileia. La celebrazione eucaristica nella basilica patriarcale sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin.

Aquileia è la terra di origine delle chiese che oggi compongono la regione ecclesiastica del Triveneto. “Questo convenire inedito, tutti insieme, verso un luogo altamente significativo rappresenta un rimettersi nel cammino già compiuto da tanti fratelli e sorelle che ci hanno trasmesso la fede, in mezzo a difficoltà, discussioni e persecuzioni di ogni genere – afferma don Maurizio Girolami, preside della Facoltà teologica del Triveneto –; è ripensare al punto di partenza dei cammini ecclesiali di cui le facoltà sono espressione ed è un riprendere in mano la bussola e riprendere la navigazione dentro il mare della storia”. Questo luogo riveste una particolare importanza per la Facoltà teologica, concepita nell’ambito del Convegno di Aquileia del 1991, quando i vescovi del Triveneto decisero di offrire al territorio una formazione teologica di livello universitario, mettendo in rete e qualificando alcune realtà già esistenti e strutturando una Facoltà teologica regionale che fu eretta con il decreto della Congregazione per l’Educazione cattolica del 20 giugno 2005. Oggi la Facoltà collega quattro Istituti teologici e sette Istituti superiori di Scienze religiose presenti in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ha 1556 studenti e studentesse e 325 docenti.

Il programma della giornata prevede, alle ore 10.30, il ritrovo di tutti i gruppi provenienti dalle diverse sedi del Triveneto nella piazza antistante la Basilica, per ascoltare un intervento introduttivo di Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la conservazione della Basilica di Aquileia. I pellegrini entreranno poi in basilica passando per il battistero, nel segno del rinnovo della professione di fede, guidati dal vescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli. Seguiranno due interventi, uno di indirizzo storico-patristico e l’altro teologico-spirituale, a cura rispettivamente di Maurizio Girolami e Marzia Ceschia (Facoltà teologica del Triveneto). Alle ore 11.45 la celebrazione eucaristica presieduta dal card. Parolin e concelebrata dai vescovi del Triveneto, con un saluto del patriarca di Venezia Francesco Moraglia.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /