Pellegrinaggio Macerata-Loreto: mons. Marconi (vescovi Marche), “la Chiesa deve provocare il mondo con domande forti”

Pur non potendo intervenire alla conferenza stampa del 47^ Pellegrinaggio Macerata-Loreto che si è svolta oggi, mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente della Conferenza episcopale marchigiana, ha comunque inviato una nota: “Il tema del Pellegrinaggio di quest’anno è la domanda che i discepoli fanno a Gesù: «Maestro, dove abiti?». Penso tuttavia che in questa notte potremmo leggere la domanda anche in un altro modo: come una domanda che Gesù rivolge a noi, a ciascuno di noi: «Tu, dove abiti?». Vale a dire: dove riposa il tuo cuore? Dove riconosci la tua identità? Dove ti senti a casa? E dove invece ti senti estraneo, perché nello stile di vita che ti circonda, non riconosci i grandi valori e la grande bellezza di ciò che chiami ‘casa’? Non credo – prosegue il testo – che la Chiesa al mondo di oggi debba fornire delle risposte, quanto piuttosto provocarlo con delle domande forti, che lo liberino dall’abitudine ad arrendersi ad una vita facile e comoda, ma spesso insulsa e povera di bellezza. Delle domande, cioè, che ci liberino dalla brutta abitudine di abitare fuori del proprio cuore”. A prendere la parola è stato anche il sindaco di Macerata, Sandro Parcaroli, che ha sottolineato come “siamo sulla soglia di un mistero che ci spinge sempre a ritornare: di fronte a quello che succede nella nostra società, e che pesa come un macigno, il Pellegrinaggio ci invita allora ad alzare lo sguardo, a confidare nell’amore di Dio e a ritrovare la speranza”. Il responsabile della logistica Massimo Orselli ha illustrato gli aspetti tecnici: “Con la location del Centro fiere avevamo bisogno di un luogo dove sentirsi a casa, per questo ci siamo spostati all’interno della struttura. Mettiamo in campo tanti volontari, tante energie e tanto tempo per rendere bello un luogo capace di accogliere proprio tutti”. Per ulteriori info: www.pellegrinaggio.org.

