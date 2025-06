Diocesi: Reggio Calabria, domani incontro su “Comunicazione e Giornate mondiali della Gioventù”

“Le Giornate mondiali della gioventù al tempo di Leone XIV – Comunicare un evento di speranza per la Chiesa e i giovani”. Questo il tema di un convegno che si terrà venerdì’ 13 giugno alle ore 18 a Reggio Calabria presso l’Aula Magna “Can. Domenico Farias” dell’Istituto superiore di Scienze religiose. L’iniziativa, promossa nell’ambito del corso dell’Istituto di formazione socio politica “Parole, potere e percezione della realtà: cittadinanza e partecipazione”, è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Reggio Calabria – Bova e con il settimanale Avvenire di Calabria. Già nel titolo dell’appuntamento vi è – spiegano i promotori – un “chiaro riferimento al prossimo Giubileo dei Giovani (28 luglio – 4 agosto): nella spianata di Tor Vergata i giovani di tutto il mondo incontreranno per la prima volta Papa Leone XIV. Relatore sarà Matteo Liut, giornalista di Avvenire e responsabile della redazione di Catholica. L’incontro si propone di esplorare il significato “profondo” delle Giornate mondiali della Gioventù nel contesto attuale del pontificato di Leone XIV, con particolare attenzione alla dimensione comunicativa di questi eventi, che si rivelano “veri e propri spazi di speranza per le giovani generazioni e per tutta la Chiesa”. L’intervento offrirà spunti per comprendere come la narrazione degli eventi ecclesiali possa “divenire strumento di annuncio e di dialogo con il mondo giovanile, in un tempo in cui la comunicazione assume un ruolo sempre più centrale anche nella missione pastorale”.

