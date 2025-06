Aree interne: Mcl Toscana e di Pistoia, un incontro per riflettere su come rispondere alle difficoltà. Un ricordo dei morti nella centrale idroelettrica di Bargi

Le aree interne della Toscana (quelle individuate dalla Regione sono sei) come a livello nazionale, soffrono da tempo lo spopolamento, l’invecchiamento degli abitanti e la costante diminuzione dei servizi a iniziare da quelli sociosanitari. Le forti difficoltà a trovare medici di famiglia, particolarmente accentuata in queste aree, crea ulteriori disagi. Per non parlare delle crescenti difficoltà occupazionali e del progressivo degrado dell’assetto idrogeologico.

Proprio il tema della crisi delle aree interne sarà al centro di una iniziativa promossa dalla Presidenza regionale del Movimento cristiano lavoratori in collaborazione con la Presidenza provinciale di Pistoia in programma sabato 14 giugno, a partire dalle ore 10, presso il circolo Mcl di Pavana, frazione del comune di Sambuca Pistoiese.

La presenza di un Circolo in una piccola frazione, il cui nome è legato al cantautore Francesco Guccini che qui abita da tanti anni, offre uno degli spunti all’iniziativa di sabato 14, cioè il ruolo e il contributo per l’aggregazione e l’impegno sociale e culturale al quale assolvono i circoli Mcl nella particolare realtà delle aree interne.

Dopo il saluto di Luca Tognozzi, presidente provinciale di Mcl di Pistoia, l’introduzione è affidata a Pierandrea Vanni, presidente regionale del Movimento e già sindaco di Sorano, quindi la testimonianza di Alessandro Bonaiuti, presidente del Circolo di Pavana; a seguire, il presidente della Commissione Aree interne del Consiglio regionale ,Marco Niccolai, illustrerà la recente legge della Regione per la “Valorizzazione della Toscana diffusa”. Dopo l’intervento di Alessandro Capecchi, vice presidente della Commissione Ambiente, territorio mobilità e infrastrutture del Consiglio regionale, si aprirà il dibattito che verrà concluso dal presidente nazionale del Mcl, Alfonso Luzzi.

Nel pomeriggio una delegazione si recherà al lago di Suviana per ricordare con un minuto di silenzio, una preghiera e il lancio di una corona di fiori nel lago i sette morti nella tragica esplosione, un anno fa, nella centrale idroelettrica di Bargi. Un modo per ricordare, assieme a loro, tutti i morti sul lavoro.

