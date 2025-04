Salute mentale: Roma, domani al via lo Spiraglio Filmfestival

Da domani al 13 aprile, a Roma a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, la quindicesima edizione de “Lo Spiraglio Filmfestival della salute mentale”. Diretto da Federico Russo per la parte scientifica e da Franco Montini per quella artistica e organizzato dal Dipartimento Salute mentale della Asl Roma 1 e Roma Capitale in collaborazione con il Maxxi Museo nazionale delle arti del XXI secolo, il Festival è ormai un appuntamento fondamentale per capire, pensare e conoscere a fondo il mondo della salute mentale.

Sarà l’evento speciale “Noi Siamo Infinito/I giovani e le istituzioni” ad aprire il Festival domani alle 10 con la proiezione del cortometraggio vincitore del Premio Luciano De Feo – Pensiero scientifico Editore, “Tracciamenti” di Edoardo Anziano, Francesca Cicculli, Roberta Lancellotti che saranno in sala per dialogare con il pubblico: nel vuoto della sanità pubblica, si sono imposte le piattaforme di telepsicologia private. Tracciamenti svela l’uso spregiudicato che le aziende di psicologia online fanno del marketing digitale.

Durante la mattinata, introdotta da Federico Russo e Franco Montini, si susseguiranno i saluti e gli interventi di esponenti di Regione Lazio, Roma Capitale, Fondazione Roma Solidale, Maxxi e di numerosi operatori dei Dipartimenti di Salute mentale delle Asl sul tema giovani e salute mentale. Tre i panel in programma: “Non sono emergenza” condotto da Marco Rossi-Doria, presidente di Con i Bambini; “Generazioni” a cura di Actionaid e “Che servizi per i giovani?” con Gianluigi di Cesare (Dsm Asl Roma 1), Stefano Milano (Dsm Asl Roma 2) e Martina Curto (Dsm Asl Roma 3) al termine dei quali è previsto uno spazio di discussione con il pubblico.

Con una fitta serie di appuntamenti il gruppo integrato di selezionatori (critici cinematografici, volontari, operatori, utenti e stagisti dei servizi di salute mentale) ha selezionato tra i 180 film arrivati questo anno otto lungometraggi e sedici cortometraggi per la fase finale del concorso.

Tra i numerosi eventi la proiezione di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” di Milos Forman. Il film, che quest’anno compie 50 anni dalla sua uscita, sarà presentato domani pomeriggio da Vittorio Lingiardi, saggista, psichiatra, psicoanalista e professore ordinario dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

La mattinata di venerdì 11 aprile sarà dedicata al tema “Chi cura chi cura? La salute e il benessere degli operatori sanitari”. Condotta dal docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Ambrogio Scognamiglio, ideatore e formatore esperienziale del Metodo “Dose”, si tratta di una vera e propria seduta esperienziale che coinvolge i professionisti del settore per guardare al proprio funzionamento e a quello dei gruppi di lavoro. Questo evento è realizzato in collaborazione con Club Medici e Cultura è Salute.

Domenica 13 aprile dalle ore 19, durante la cerimonia finale verranno assegnati i premi del festival.

Oltre ai premi destinati ai film in concorso è previsto un riconoscimento speciale ad un artista che si sia particolarmente distinto per l’impegno sul tema della salute mentale e quest’anno Il Premio “Lo Spiraglio Fondazione Roma Solidale Onlus” non poteva che essere attribuito al regista Paolo Genovese, che, dopo aver raccontato, con “Perfetti sconosciuti”, la vita segreta delle persone, ha approfondito la propria indagine addentrandosi con “Follemente”, film evento di questa stagione, nella mente e nell’inconscio.

