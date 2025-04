Libri: Pisa, oggi pomeriggio si presenta “Troppo breve il mio secolo” di don Severino Dianich ai “Thè di Toscana Oggi”

“La mia generazione ha avuto la ventura di assaporare due tragiche dittature, quella fascista e quella comunista. Una guerra mondiale durata cinque anni. La guerra fredda e il terrore diffuso di un conflitto atomico. L’avvento successivo, nei Paesi più fortunati del mondo, di ricchezza e benessere. La mappa del pianeta, in seguito alla decolonizzazione, è stata rovesciata. Lo scontro fra Paesi comunisti e capitalisti si è esaurito, aprendo nuovi fronti di battaglia. È giunta la globalizzazione e l’avvento dell’era digitale impone anche ai vecchi l’apprendimento di nuove tecniche della comunicazione”. Così don Severino Dianich, originario di Fiume, presbitero dal 1958 e teologo, nel suo ultimo libro, scritto alla soglia dei 90 anni (compiuti lo scorso 2 ottobre) e intitolato “Troppo breve il mio secolo” (San Paolo, 206 pagine, euro 12). “Troppo breve il mio secolo” è il racconto di una vita che attraversa cent’anni della Chiesa e del mondo. “Non il frutto di letture dotte, né tanto meno di ricerche condotte personalmente sulle fonti, ma solo della memoria di eventi personalmente vissuti. Si tratta di racconti, così come capita di rispolverarli, a chiacchiera, dopo cena, o con amici più giovani in pizzeria”.

Il libro sarà presentato il prossimo oggi pomeriggio, alle ore 17, nella sala letture del pensionato universitario “Toniolo” a Pisa, in via San Zeno 8, in occasione di un n uovo appuntamento con i “Thè di Toscana Oggi”.

L’autore sarà intervistato da Andrea Bernardini (Toscana Oggi) e Carina Cherubini (Radio Incontro), mentre gli studenti dell’istituto Matteotti serviranno a tavola ai presenti thè e pasticcini e la giovane designer Tartitarta realizzerà una illustrazione, ispirata dalla conversazione.

