Migranti: Acli, “pronti a monitorare trasferimenti, condizioni di detenzione e rispetto dei diritti” nei centri in Albania

Domani, 10 aprile, è atteso il nuovo trasferimento – il quarto – di migranti verso l’Albania. Con il Decreto Legge 37/2025 approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 marzo, la struttura di Gjader, viene trasformata a Centro per il rimpatrio di migranti in attesa di espulsione. “L’esecutivo conta di uscire così, dall’impasse che ha finora reso centri ‘fantasma’ le due strutture albanesi, inaugurate nell’ottobre scorso dopo ingenti lavori e da allora vigilate da centinaia di agenti italiani. Il provvedimento stabilisce infatti che potranno essere trasferiti anche i migranti attualmente trattenuti nei Cpr italiani e destinatari del provvedimento di espulsione”, lo afferma oggi una nota delle Acli. Nelle intenzioni del governo, per aggirare il rischio che i giudici di Roma vanifichino il progetto Albania, non convalidando i trattenimenti, ad essere portati a Gjader non saranno più richiedenti asilo intercettati in mare, ma irregolari cui il questore ha consegnato il decreto di espulsione ed un giudice ha convalidato la permanenza in un Cpr. È di 18 mesi il tempo di trattenimento massimo in questo tipo di centri. In questi giorni, il Viminale ha lavorato sulla selezione dei ‘candidati’ da portare in Albania. Il viaggio, a quanto si apprende, avverrà in nave, con partenza dalla Puglia.

Una delegazione di parlamentari è pronta a partire per l’Albania insieme al Tavolo Asilo ed Immigrazione, di cui farà parte anche una delegazione delle Acli – guidata da Gianluca Mastrovito, delegato nazionale alle Politiche immigrazione e Accoglienza – per monitorare in Albania “con quali criteri siano state selezionate le persone trasferite, verificare le modalità dei trasferimenti e le condizioni” di detenzione, “oltre che monitorare il rispetto dei loro diritti, a partire dalla tutela legale e dall’accesso alle cure mediche”. “La restrizione dei diritti delle persone migranti – dichiara Emiliano Manfredonia, presidente nazionale delle Acli – è da sempre banco di prova per estendere poi lo stesso approccio alle altre categorie sociali aumentandone fragilità e vulnerabilità. Diventa quindi essenziale attivare strumenti di mobilitazione su tutti i livelli – istituzionale, sociale, politica – per evitare la normalizzazione di tali pratiche. È necessario contestare le violazioni dei diritti e, al contempo, contrastare l’orizzonte politico che le rende possibili”.

Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, si è già espressa nei giorni scorsi con una nota: il trasferimento coatto oltre i confini nazionali di persone già trattenute nei Cpr crea “una frattura profonda nell’ordinamento giuridico nel suo complesso. Si esaspera la contrazione dei diritti costituzionali quali la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto all’abitazione, i diritti delle persone detenute ad esercitare i propri diritti”.

Intanto tra sabato e domenica sono sbarcati in Italia oltre 1400 persone in fuga da Libia e Tunisia. Sono approdati a Lampedusa e trasferiti a Porto Empedocle. Altri 400 sono stati soccorsi da 4 navi umanitarie e trasferiti verso i porti sicuri di Lampedusa, Napoli, Salerno e Genova.

