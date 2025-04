Diocesi: Genova, venerdì si presentano alcune iniziative per il mondo del carcere

Nel tempo di Quaresima mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha inviato alla città la sua lettera “Cammino di libertà”, dedicata al tema del carcere e all’attenzione della Chiesa nei confronti di questa realtà.

Nella lettera l’arcivescovo annuncia anche alcune particolari iniziative che saranno presentate in una conferenza stampa venerdì 11 aprile alle ore 10.30 nella sede dell’Ufficio per le comunicazioni sociali (curia arcivescovile, piazza Matteotti 4 – piano terra).

In particolare, giovedì 17 aprile nella S. Messa in Coena Domini in cattedrale è prevista la consegna del cero pasquale ad una rappresentanza delle case circondariali di Marassi e Pontedecimo e la lavanda dei piedi ad alcuni detenuti; ci sono poi due eventi giubilari già programmati a Marassi e Pontedecimo; l’attivazione di un Centro di ascolto per le necessità dei detenuti e delle loro famiglie.

Intervengono mons. Marco Tasca, don Andrea Parodi, vicario episcopale per il servizio della carità; don Paolo Gatti, cappellano della casa circondariale di Marassi.

