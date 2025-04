Papa Francesco: The Economy of Francesco, “infinita gratitudine per una vita donata a favore di tutti, in particolare degli ultimi”

“La Fondazione The Economy of Francesco, con i suoi promotori – mons. Domenico Sorrentino, Luigino Bruni, Francesca Di Maolo, fra Giampiero Gambaro – e l’intera comunità EoF esprime profondo dolore per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco”. Lo si legge in un comunicato diffuso ad Assisi. “Nel raccoglimento e nella preghiera, si unisce ai giovani e alle giovani di EoF in ogni parte del mondo per esprimere infinita gratitudine per una vita donata fino alla fine a favore di tutti, in particolare degli ultimi, dei più fragili, degli scartati, dei soli”. La Fondazione ricorda poi l’intuizione con la quale il Pontefice, nel 2019, promosse “un evento che mi permetta di incontrare chi oggi si sta formando e sta iniziando a studiare e praticare una economia diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda”. “Migliaia di giovani in tutto il mondo hanno risposto a quell’invito, prendendo sul serio le sue parole e la fiducia con cui si rivolgeva a loro”, ricorda oggi la Fondazione.

“In queste ore, la comunità EoF si stringe nel ricordo delle parole di guida e di incoraggiamento che Papa Francesco ha donato in tante occasioni”.

Oggi The Economy of Francesco Economy of Francesco (EoF) è una comunità mondiale di giovani economisti, imprenditori e changemaker provenienti da oltre 100 Paesi che, spiegano, “lavorano per cambiare l’economia e dare un’anima all’economia di domani”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /