Fondazione Megalizzi: 30 studenti universitari e neolaureati verranno selezionati per diffondere i valori europei nelle scuole medie e superiori

Torna il “Progetto Ambasciatori” promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi, giunto alla sua quinta edizione. Trenta studenti universitari e neolaureati verranno selezionati in tutta Italia per diffondere i valori europei nelle scuole medie e superiori, ispirandosi alla passione per l’Europa che contraddistingueva il giovane Antonio. Definito un “artigiano della parola” per la cura con cui sceglieva i termini da utilizzare, Megalizzi è stato tra i fondatori di Europhonica, il format internazionale delle radio universitarie che si occupa di questioni europee. Vittima dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, i suoi familiari e amici hanno dato vita alla Fondazione per continuare a portare avanti il suo impegno e i suoi valori. Il progetto, che negli anni ha raggiunto oltre 11mila bambini e ragazzi, ha come obiettivo quello di diffondere l’educazione alla cittadinanza europea, unita a una corretta informazione. Le ambasciatrici e gli ambasciatori opereranno in scuole e altre realtà educative, attraverso interventi mirati alla presentazione e all’approfondimento di tematiche volte a rafforzare l’identità collettiva nazionale ed europea, promuovendo inoltre lo sviluppo di un pensiero critico, etico e civile.

Le candidature sono aperte fino al 25 maggio tramite apposito modulo disponibile sul sito della Fondazione. Chi desidera candidarsi dovrà allegare anche il proprio curriculum vitae, una copia del documento d’identità e la documentazione attestante la propria posizione accademica secondo quanto stabilito dal bando. Infine, ogni candidato dovrà realizzare un breve video di presentazione (durata massima 3 minuti) per rispondere alla seguente consegna: “Immagina di entrare in classe: presentati, racconta perché sei Ambasciatore o Ambasciatrice e spiega un argomento inerente alle tematiche del Progetto”.

Il progetto ha una durata di un anno, da giugno 2025 a giugno 2026: alla procedura di selezione seguirà un periodo di formazione, con kick-off meeting online e una Summer School in presenza a Trento dal 23 al 27 luglio 2025. Dopodiché le ambasciatrici e gli ambasciatori cominceranno ufficialmente la propria attività di disseminazione da settembre a maggio, prima dell’evento finale che concluderà questa quinta edizione.

La Fondazione riserva alcune posizioni a candidati operanti in specifiche aree d’Italia: Province autonome di Trento e di Bolzano (2), Lombardia, provincia di Novara e di Verbano Cusio Ossola (4). Il progetto, che prevede anche un piccolo rimborso spese forfettario e omnicomprensivo al termine dei cicli formativi, consente a studentesse e studenti di fare richiesta alle rispettive università per il riconoscimento dei crediti formativi.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /