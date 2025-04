Papa Francesco: card. Re, “vogliamo ringraziare il Signore per i doni che con Papa Francesco ha fatto alla Chiesa intera”

“Vogliamo ringraziare il Signore per i doni che ha fatto alla Chiesa intera con il ministero apostolico di papa Francesco, pellegrino di speranza che non delude, e vogliamo affidarlo al Padre Misericordioso, in comunione con Maria, Regina del cielo, e per intercessione dell’apostolo Pietro”. Lo ha detto il card. Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, introducendo la preghiera del Rosario in piazza San Pietro, in suffragio di Papa Francesco. “Alla nostra voce orante si unisce la voce dei nostri fratelli e sorelle sparsi nel mondo”, ha proseguito il cardinale: “È tutto il gregge di Cristo, buon Pastore, che prega per papa Francesco contemplando i misteri gloriosi del nostro Salvatore”. “Nella fede in Cristo Risorto, che celebriamo in questo santo giorno di Pasqua, sappiamo che la morte non è una porta che si chiude ma l’ingresso nella Gerusalemme celeste, dove il lamento è mutato in danza, e la veste di sacco in abito di gioia”, ha concluso il porporato davanti alla folla di fedeli radunata per questo appuntamento serale di preghiera, la sera dopo la morte del Santo Padre. Domani mattina il rito della traslazione della salma del Pontefice dalla Cappella di Casa Santa Marta alla basilica vaticana.

