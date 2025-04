Arte e fede: Manoppello, il 2 e il 3 maggio il convegno internazionale “Scrutare. La metafisica dell’immagine”

Il santuario del Volto Santo di Manoppello ospiterà il 2 e il 3 maggio un convegno scientifico internazionale dal titolo ” Wpatrz się / Scrutare – Metafizyczność obrazu. Obfitość przenikania, czyli o synestetycznej wartości dzieła / La metafisica dell’immagine. L’abbondanza della trasparenza ossia sul valore sinestetico dell’opera “, organizzato dal Gruppo di ricerca di arte e metafisica dell’Istituto di pittura e educazione artistica presso l’Università della Commissione nazionale per l’istruzione di Cracovia e il Convento dei Frati minori cappuccini di Manoppello. Il convegno si svolgerà in presenza e sarà accompagnato da una da una mostra di artisti, conferenzieri e studenti dell’Università di Cracovia dal titolo “Twarzą w Twarz/Faccia a Faccia”.

Il 2 maggio si terranno presentazioni e discussioni riguardanti i contesti storici e contemporanei del Volto Santo, con particolare attenzione tenendo conto dell’influenza del secolare patrimonio culturale e religioso di questa immagine sull’iconografia del cristianesimo e il ruolo che deve svolgere nella contemporaneità mondo. Inoltre, sarà ricordato padre Heinrich Pfeiffer e il suo contributo alla ricerca sul Velo di Manoppello negli anni Novanta, identificata con la Veronica. Il 3 maggio si terrà un panel dedicato all’arte contemporanea religiosa e ai suoi contesti. Gli argomenti delle presentazioni includeranno tentativi di applicare la scienza quali strumenti interpretativi provenienti dalla filosofia, dalla teologia e dalla storia dell’arte per l’Immagine di Manoppello e altre reliquie acheropite, “non fatte da mani umane”. Nelle loro riflessioni sulla loro influenza, gli artisti e i partecipanti alla mostra condivideranno anche il loro processo creativo sulla Bibbia e sull’agiografia.

La conferenza “Scrutare. La metafisica dell’immagine” vuole essere un’occasione non solo di riflessione scientifica, ma anche per conoscere i diversi atteggiamenti e modi di espressione che vengono rappresentati nella comunità di artisti che lavora nel nostro team di ricerca su arte e metafisica. Nella sessione scientifica internazionale presso la Casa del Pellegrino a Manoppello, alla presenza di mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, interverranno: Czesław Gadacz, Antonio Bini, M. Monika Gutowska, Łukasz Murzyn, Sebastian Stankiewicz, Rafal Solewski, Kazimierz Piotrowski, Bernadeta Stano, Anna Grąbczewska, Agnieszka Daca, Jacek Pasieczny, Stanisław Wójcicki. Nel corso della sessione verrà presentato il film diretto da Jarosław Rędziak intitolato “Il volto di Gesù”.

Nel corso del convegno sarà presentata la mostra di artisti-insegnanti e studenti dal titolo: “Faccia a faccia / Faccia a Faccia”, per entrare nel modo più delicato possibile nello spazio del santuario, ma anche per offrire un forum unico per il dialogo interdisciplinare. “Vorremmo che le nostre opere fossero un’offerta votiva, qualcosa che lasciamo qui per esprimere il nostra gratitudine per il fatto che abbiamo potuto trovarci in questo luogo particolarmente importante per noi. Vorremmo portare le nostre intenzioni e considerazioni relative alle opere che portiamo la relazione più intima possibile, con Dio”, dichiarano gli artisti.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /