Anziani: Fano, il 10 maggio fa tappa nelle Marche il ciclo di incontri sulla Riforma per la non autosufficienza promossi dal “Patto per un nuovo welfare”

“Dai principi alle persone, il futuro della non autosufficienza – Marche, a che punto siamo?”. Sabato 10 maggio, dalle 9.30, a Fano (in provincia di Pesaro) fa tappa nelle Marche il ciclo di incontri sulla Riforma per la non autosufficienza promossi dal “Patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza”, di cui fa parte anche Uneba.

“Sarà l’occasione per fare il punto sulle difficoltà di attuazione della Legge Anziani/Riforma della non autosufficienza, e successivi decreti attuativi, in tutta Italia e anche per un approfondimento sulla situazione della Regione Marche e sulle scelte politiche per la non autosufficienza, anche in vista delle elezioni regionali dell’autunno 2025”, spiega in una nota l’Uneba.

Il presidente di Uneba nazionale, Franco Massi, interverrà, durante il convegno, alla tavola rotonda “Il futuro della non autosufficienza” trattando de “Il futuro della residenzialità”.

Il presidente di Uneba Marche, Giovanni Di Bari, sarà moderatore dell’incontro.

