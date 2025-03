Povertà educativa: Pio Monte della Misericordia, torna “Affido culturale” in 7 città

Torna “Affido culturale”, il progetto selezionato nel 2020 da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che – partito da Napoli, Roma, Modena e Bari – ha poi replicato la sua formula vincente oltre ogni aspettativa nelle città di Milano, Cagliari, Arezzo, Andria, Palermo, Venezia, Teramo e Pescara.

Promosso dal Pio Monte della Misericordia, il progetto ha coinvolto, nei suoi primi tre anni di attività, circa 800 nuclei di famiglie/persone, che hanno partecipato a 29 appuntamenti culturali gratuiti. Il progetto ha portato a termine e superato i suoi obiettivi di partenza nonostante le difficoltà incontrate durante il Covid.

“Affido culturale” (Ac) è pronto a ripartire con una riformulazione della modalità di realizzazione in cui coinvolgerà altre 500 persone e 7 città in 70 incontri. Da coppie di famiglie che si muovono in autonomia a una fruizione collettiva che recupera l’esperienza precedente per rilanciare l’azione di “Ac” in nuovi quartieri delle città partner (Bari, Napoli, Padova e Roma) e anche in tre nuove città (Torino, Venezia, Milano).

“Affido culturale” è partito dalla valorizzazione dell’esperienza dell’affido familiare, per offrire la possibilità ai bambini che vivono in condizioni di fragilità, di accedere gratuitamente ad esperienze culturali, usufruendo di attività create appositamente per loro grazie alla partnership di alcune delle più importanti realtà culturali italiane tra queste: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Teatro Hamlet, San Carlino, Teatro San Carlo, Mann – Museo Archeologico di Napoli, Palazzo Reale di Napoli, Teatri di Bari, Progetto città – Biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, Bari, Emilia Romagna Teatro Fondazione (Ert), Musei del Castello Sforzesco, Muba Museo dei Bambini, Zoo d’Abruzzo, Università degli studi di Palermo, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, e tantissimi altri presidi di cultura e bellezza.

“In questi tre anni di progetto – dichiara Ivan Esposito, coordinatore del progetto – si è portata attenzione alla creazione di una comunità di famiglie che si sostiene dentro e oltre le uscite culturali, che si motiva a vicenda, propone nuovi itinerari, coinvolge altre famiglie e che ha portato per questo 2025 una proposta spin off di Affido culturale. Un’ulteriore sperimentazione che ci auguriamo possa essere “prodromica” di un modello sempre più smart e ad ampia diffusione sul territorio nazionale”.

Il progetto è stato infatti fin dall’inizio aperto all’esterno coltivando un sogno dichiarato: un futuro in cui scambio, attenzione per l’altro e responsabilità, si diffondano nella società e siano di guida per le scelte individuali e collettive.

Quello che si prefigge questa nuova fase è la formazione di una rete di persone nelle realtà italiane, capaci di arricchire le azioni di contrasto alla povertà educativa con nuove forme di sostegno che partano da un processo inverso: una pedagogia della bellezza sostenibile che educa attraverso le esperienze e le connessioni tra esseri umani.

