Cammini: Palermo, il 29 marzo una giornata di studio e l’inaugurazione di una mostra

Cresce il numero dei pellegrini sui cammini siciliani. Il Cammino di San Giacomo, ad esempio, nell’ultimo anno, ha visto aumentare il numero di persone che lo percorrono da 2.100 a 2.400, come riferiscono gli stessi promotori. Lo stesso trend è confermato negli altri 36 percorsi storici e spirituali. E, del resto, rispecchia quello italiano fotografato dal dossier annuale di “Terre di mezzo”: il 2024 ha registrato un aumento del 29% dei camminatori certificati rispetto all’anno precedente, con oltre 191.000 persone che hanno intrapreso un cammino.

Per riflettere su questo fenomeno, il 29 marzo, dalle 10, si svolgerà a Palermo, all’Oratorio Quaroni, una Giornata di Studio sul Turismo dei Cammini, dal titolo “Cammini di Sicilia. Storia, arte e bellezza nell’Anno Giubilare”. Iniziativa che si inserisce nell’ambito delle azioni di valorizzazione del turismo lento in Sicilia promosse dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana. Si parlerà, tra l’altro, dello “stato dell’arte, programmazione ed iniziative” sui cammini in Sicilia e della “Sicilia dei percorsi di fede” con le voci dell’amministrazione regionale e della Conferenza episcopale siciliana. Spazio anche all’iniziativa della Cei sui Cammini della fede presenti sul territorio nazionale e alle “buone pratiche” nazionali e siciliane: dal progetto di cammini accessibili, alla nuova rete di coordinamento dei cammini siciliani fino al progetto territoriale di comunità di cui è protagonista l’Itinerarium Rosaliae. In quest’occasione sarà presentato anche il Museo Diffuso Rosaliano (MuDiR), con l’apertura dell’Infopoint turistico ospitato proprio all’Oratorio Quaroni: un’iniziativa della cooperativa Korai – Territorio, Sviluppo e Cultura – gestore del cammino rosaliano – in collaborazione con l’arcidiocesi di Palermo.

Contestualmente sarà presentata la mostra fotografica “Cammini di Sicilia”, promossa dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, che sarà esposta fino al 4 maggio. Il suo allestimento all’interno del MuDiR – Museo Diffuso Rosaliano, nel centralissimo Spazio Quaroni nel cuore del centro storico di Palermo consentirà – in previsione della Giornata Regionale dei Cammini programmata per il 13 aprile 2025 – di dare ampia visibilità alla vasta offerta di cammini dell’isola, presentandole anche verso una platea di stakeholder locale.

