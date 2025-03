Giubileo: dal 29 marzo a Roma la mostra “Uniti per Dare una Mano – Una Tela per la Pace”

“Uniti per Dare una Mano – Una Tela per la Pace”. Questo il tema di una mostra promossa dall’Associazione Culturale Borgo Pio Art Gallery, in collaborazione con la curatrice di eventi Barbara Filippi e con il patrocinio della Regione Lazio e della Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale. La mostra verrà inaugurata il 29 marzo alle 17.30 presso la sede della Borgo Pio Art Gallery, in via degli Ombrellari 2 a Roma, e durerà fino al 12 aprile 2025. Alla mostra collettiva di autori contemporanei parteciperanno pittori, scultori e fotografi la cui arte, intesa come strumento di unione, desidera “trasmettere un messaggio di speranza in un momento storico segnato da conflitti e divisioni”. Gli artisti esporranno opere caratterizzate da stili, tecniche, forme e contenuti dei “più disparati, ma con un intento comune: promuovere la pace attraverso l’arte, comunicando l’importanza di azioni individuali e collettive per il suo raggiungimento e invitando i visitatori a partecipare attivamente all’evento, creando un senso di appartenenza e responsabilità condivisa”, spiega una nota. Nel titolo della mostra è stata introdotta la parola “Mano”, che rappresenta il legame tra “idea e azione”: la mano può essere strumento di guerra, ma in questo contesto simboleggia “l’importanza di contribuire, anche con piccoli gesti, alla costruzione di un mondo migliore”. Durante le giornate del 4 e 5 aprile, gli artisti saranno coinvolti nella realizzazione di un’opera d’arte collettiva attraverso un live painting, in cui i loro colori, segni, impronte e visioni si uniranno in un unico messaggio di pace. Una volta completata la tela, il ricavato della vendita sarà destinato al Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale della Croce Rossa Italiana, per la quale verrà effettuata una raccolta fondi per tutta la durata dell’esposizione, come riconoscimento per l’impegno che essa svolge quotidianamente. “Uniti per Dare una Mano – Una Tela per la Pace” rappresenta – spiegano i promotori – “un’opportunità unica per riflettere insieme sul potere dell’arte e sull’importanza di agire per la pace. In questa importante riflessione, verranno coinvolti cittadini, turisti e pellegrini. Con la partecipazione attiva di artisti e visitatori, si spera che questo evento memorabile possa ispirare un cambiamento positivo grazie all’arte, quale importante mezzo di comunicazione e cambiamento sociale”.

.