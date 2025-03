Giubileo: Austria, a pieno regime l’organizzazione del pellegrinaggio dei giovani a Roma. Finora 500 iscrizioni da 15 gruppi

A Roma dal 28 luglio al 3 agosto per il “Giubileo dei giovani” nell’Anno Santo 2025, su invito di Papa Francesco saranno presenti anche molti austriaci: le diocesi locali, i circoli giovanili e gli ordini religiosi hanno organizzato viaggi. Le coordinatrici nazionali Gabriella Cobzaru (Ufficio di coordinamento Jakob) e Jasmin Degenhart (Gioventù cattolica austriaca) hanno registrato sino a ieri, 26 marzo, 500 iscrizioni da 15 gruppi. I giovani saranno accompagnati dal vescovo diocesano di Gurk, mons. Josef Marketz, che durante il pellegrinaggio festeggerà il suo 70° compleanno, dal vescovo della Stiria, mons. Wilhelm Krautwaschl e dal vescovo responsabile della pastorale giovanile, mons. Stephan Turnovszky. Le scadenze ufficiali sono al prossimo 31 marzo, ma sono molti i giovani austriaci che si iscriveranno singolarmente o in piccoli gruppi autonomi, o attraverso la partecipazione a movimenti e associazioni che hanno gestito l’organizzazione in maniera autonoma. Il motto “Pellegrini della speranza”, è particolarmente rilevante per i giovani, ha spiegato Turnovszky in un’intervista all’agenzia di stampa cattolica Kathpress soprattutto nell’attuale situazione politica ed ecologica globale. Soggiornare a Roma, con migliaia di altri giovani provenienti da tutto il mondo, pregare insieme e varcare le Porte sante potrà trasmettere loro “che Dio dona sostegno, speranza e futuro in mezzo a tempi incerti”. Il coordinatore per la Conferenza episcopale austriaca, Matthias Linus Möller, ha annunciato un “programma vario” e “molte opportunità per incontrare nuove persone e approfondire la propria fede”.

