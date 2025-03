Giubileo 2025: Facoltà Teologica Sardegna, domani a Cagliari secondo appuntamento del ciclo “La speranza non delude (Rm 5,5)”

È in programma per venerdì 28 marzo il secondo appuntamento del ciclo annuale di conferenze organizzate dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dedicate al tema del Giubileo, dal titolo “La speranza non delude (Rm 5,5)”. Dalle 17, nell’aula magna della Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari, verrà proposti due interventi: il primo di taglio storico, a cura di mons. Tonino Cabizzosu (“Il Giubileo tra il Concilio di Trento e il Vaticano II”), e il secondo a carattere teologico a cura di don Giuliano Zanchi (“Il tempo del riscatto. Il Giubileo come figura della salvezza”); modererà l’evento il giornalista Sergio Nuvoli.

L’incontro, organizzato dalla Facoltà Teologica della Sardegna e dall’associazione Suor Giuseppina Nicoli, è aperto a tutti.

