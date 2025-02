Istituti penali minorili: Agia, al Museo degli Innocenti di Firenze una mostra fotografica con gli scatti di 22 ragazzi detenuti

Com’è il mondo visto da chi sta all’interno di un istituto penale minorile? A svelarlo la mostra “Dalla mia prospettiva” in programma dal 20 febbraio al 22 marzo al Museo degli Innocenti di Firenze nella sala Agata Smeralda. Si tratta di 66 foto in bianco e nero frutto di laboratori promossi dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza (Agia) in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti negli istituti penali per minorenni di Catanzaro “Silvio Paternostro”, di Quartucciu (Cagliari), di Roma “Casal del Marmo” e di Torino “Ferrante Aporti” e del femminile di Pontremoli (Massa Carrara).

Le immagini sono state scattate da 22 ragazzi e ragazze tra i 15 e i 17 anni nel periodo agosto–dicembre 2024 nell’ambito di un progetto di ascolto dei minorenni detenuti. Il percorso espositivo della mostra a Firenze si sviluppa attorno ai tre temi sui quali si sono svolte le attività: “Come è cambiato il mio quotidiano”; “A chi o a cosa va il mio pensiero quando sono in istituto”; “Quali sono i miei sogni”.

Per i ragazzi è stata l’occasione di esprimersi, di prendere consapevolezza di se stessi e di gettare le basi per il loro futuro. Per l’Autorità garante, l’occasione di entrare in contatto con loro, di ascoltarli e di confrontarsi.

I laboratori sono stati condotti dal fotografo Valerio Bispuri insieme all’ufficio dell’Autorità garante, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti. Un pannello della mostra rivela il backstage del progetto, opera di Bispuri. Le 66 foto sono state raccolte in una pubblicazione che sarà presentata a Firenze il 6 marzo 2025.

