Elezioni in Germania: mons. Georg Bätzing, “democrazia non negoziabile. Afd ineleggibile”

Mons. Georg Bätzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca (foto Sant'Egidio)

“La democrazia non è negoziabile e l’Afd (Alternative für Deutschland, partito politico tedesco di estrema destra, ndr.) non è conciliabile con i valori cristiani, i tedeschi scelgano partiti che vogliono una Germania che rispetti lo Stato di diritto, la libertà, la solidarietà”. A meno di una settimana dalle elezioni tedesche del 23 febbraio, in un’intervista esclusiva al quotidiano Avvenire in edicola domani, il presidente della Conferenza episcopale tedesca, il vescovo di Limburg, mons. Georg Bätzing, mette in guardia da pericolose polarizzazioni e lancia un appello ai partiti democratici e alle forze sociali, Chiese incluse, affinché si uniscano per dare risposte alle paure dei cittadini di fronte a un mondo in subbuglio e paure che alimentano proprio l’estrema destra. “Le elezioni di domenica prossima mettono in chiaro una cosa – spiega mons. Bätzing – la democrazia non è negoziabile. Sono convinto che i punti di forza della nostra democrazia, soprattutto la ricerca di compromessi e la tutela delle minoranze, siano efficaci anche in tempi di crisi”. Diversi i temi trattati nell’intervista del presule al quotidiano. A partire dal messaggio della Chiesa ai politici fino ad arrivare alla situazione dei migranti. “La democrazia – dice – è l’arte di cercare e trovare compromessi. Questo è ciò che mi aspetto dalla politica. Come Chiesa, vogliamo dare il nostro contributo alla società civile. Per questo invitiamo i cittadini del nostro Paese a recarsi alle urne, a vivere la democrazia. Il nostro Paese ha bisogno di speranza e fiducia nel futuro, perché ci troviamo di fronte a molte sfide e a un cambiamento dell’ordine globale”. Da mons. Bätzing anche un appello per “una politica umanitaria per i rifugiati e di una buona integrazione degli immigrati”. In ultimo, il presidente della Conferenza episcopale tedesca ha espresso “preoccupazione per l’alto numero di consensi, fino al 20%, dell’Afd”, dichiarata da lui stesso “ineleggibile” in più occasioni. “Molte persone non hanno più fiducia nella politica. Sono alimentati dalle paure – ha concluso -. Dobbiamo trovare risposte a questo. Ripeto: non la politica da sola, ma tutte le forze sociali del nostro Paese”.

L’intervista completa sarà disponibile domani sul quotidiano “Avvenire“