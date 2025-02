Comunione e liberazione: Taranto, una piazza dedicata a don Luigi Giussani

Taranto dedica una piazza a don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. Ieri l’inaugurazione dello slargo tra via Ancona, via Lago d’Arvo, viale Trentino e piazza Santa Rita da Cascia, dove ha sede la parrocchia omonima, centro del movimento dagli anni ’70 con l’allora giovane parroco don Gino Romanazzi. “Una giornata di festa per tutta la diocesi e la città. Don Giussani – ha commentato l’arcivescovo di Taranto, mons. Ciro Miniero – ha dato un impulso forte alla vita e alla società e la nostra città ha risposto molto bene al suo invito. Sono tanti coloro che incarnano e si sforzano di vivere il suo carisma, particolarmente nella parrocchia di Santa Rita, dove il suo ideale si tocca con mano attraverso i mille impegni delle persone che vi operano”. Presenti anche la prefetta di Taranto, Paola Dessì, il sindaco Rinaldo Melucci e l’arcivescovo emerito mons. Filippo Santoro. “Don Giussani è stato attento alle domande della città – ha spiegato mons. Santoro – quando don Gino Romanazzi ha iniziato in questa parrocchia cinquant’anni fa, c’era poco più che un ripostiglio”. “Si capisce, attraverso l’intitolazione, quello che è stato quell’inizio – ha raccontato don Gino – con don Giussani che venne nella nostra comunità e ci incoraggiò a essere testimoni di questo carisma dello Spirito”. Dalla sua eredità sono nate molte esperienze, come la Scuola per l’Infanzia Santa Rita da Cascia.

