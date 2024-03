Società: Acli, oggi pomeriggio a Bari quarta tappa del percorso “Famiglia e stili di vita”

Si terrà oggi, mercoledì 6 marzo, a Bari, alle ore 17,30, la quarta tappa del percorso delle Acli “Famiglia e stili di vita”, dedicata questa volta a “Famiglia e sostenibilità relazionale – Nuovi paradigmi della comunicazione” e organizzata dalle Acli di Bari e di Puglia in collaborazione con le Acli nazionali e il Forum delle associazioni familiari della Puglia.

L’incontro, che vuole mettere l’accento sul cambiamento epocale che sta investendo la comunicazione tra generazioni e il rischio che i nuovi canali di comunicazione online scavino un solco sempre più grandi tra adulti e ragazzi, è anche l’occasione per proporre nuovi percorsi di sostenibilità relazionale e attivare nuove alleanze educative.

I lavori iniziano alle ore 17.30, presso la Sala consiliare della città, con i saluti istituzionali di Silvia Russo Frattasi, consigliere con delega alle Pari opportunità del Comune di Bari, seguiti dal saluto di don Domenico Chiarantoni, direttore dell’Ufficio Famiglia dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, e Giovanni Gallo, presidente del Forum delle associazioni familiari della Puglia. Lidia Borzì, delegata di Presidenza delle Acli per la Famiglia e gli stili di vita, introdurrà l’evento spiegando il senso dell’iniziativa di Bari e di tutto il percorso.

Seguiranno gli interventi di Francesca Bottalica, assessora al Welfare del Comune di Bari, Nicola Stufano e Rosalia Valerio, coniugi delegati per la Pastorale della famiglia dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto, Leonardo Castellana, preside dell’Ipeoa “A.Perotti” di Bari, Serena Trentadue, presidente del Circolo Acli Modugno. Le conclusioni sono affidate a Vincenzo Purgatorio, presidente regionale delle Acli Puglia, mentre il dibattito sarà moderato da Filomena Menolascina, presidente provinciale delle Acli Bari Bat.

