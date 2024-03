Giornali Fisc: Pisa, oggi pomeriggio al pensionato “Toniolo” per i “Thè di Toscana Oggi” si parlerà della cucina ai tempi di Gesù

Tornano a Pisa i “Thè di Toscana Oggi”. Gesù di Nazareth sapeva cucinare? Quale significato attribuiva al cibo e alla tavola? Di cosa si nutriva la gente di Fenicia, Decapoli, Galilea, Samaria, Perea, Giudea? Di questo e di molto altro si parlerà oggi pomeriggio, alle ore, 17 all’auditorium del pensionato universitario Toniolo, a Pisa, in via San Zeno 8, con Massimo Salani, docente di religione cattolica, vicepreside dell’Istituto “Matteotti”, responsabile della Scuola di formazione teologico-pastorale della diocesi di Pisa. Salani è autore di due volumi: “A tavola con le religioni” (uscito in due edizioni, l’ultima è del 2017) e “A lauto convito”, il primo testo di insegnamento della religione cattolica, pensato e costruito ad hoc per gli studenti iscritti negli istituti alberghieri in Italia.

Salani sarà presentato dagli studenti dell’istituto arcivescovile “Santa Caterina”, Francesco Soldi e Sofia Secchi, e sarà intervistato da Andrea Bernardini, giornalista del settimanale Toscana Oggi, e Carina Cherubini, speaker dell’emittente Radio Incontro.

La radio pisana registrerà l’incontro per poi trasmetterlo il martedì successivo alle ore 18 sui 107.70 Fm.

L’incontro sarà animato dall’attore Giacomo Lemmetti e dalla designer Tartitarta.

All’accoglienza e al servizio al tavolo saranno destinati gli studenti dell’istituto alberghiero Matteotti.

L’iniziativa è destinata agli abbonati al settimanale. A quanti – non abbonati – intendono comunque partecipare all’evento sarà chiesto di sottoscrivere un abbonamento prova di un mese al prezzo di 10 euro.

