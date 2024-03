Otto marzo: Ragusa, i ragazzi delle parrocchie del centro promuovono sabato un flashmob per la Giornata della donna

(Foto: diocesi di Ragusa)

I gruppi giovanili e i ragazzi del catechismo delle parrocchie dei centri storici di Ragusa (Maria Ausiliatrice, Angelo Custode, Ss. Salvatore, Ecce Homo, San Francesco di Paola, San Giovanni Battista, San Giorgio, San Tommaso) promuovono sabato 9 marzo, alle 16.30, un flashmob in piazza San Giovanni in occasione della Giornata della donna. “L’obiettivo dell’iniziativa è quello di attirare l’attenzione su figure femminili significative che possano testimoniare la bellezza e l’importanza del genio femminile”, si legge in una nota della diocesi di Ragusa.

“La scelta di organizzare un flashmob – afferma don Paolo La Terra, che è responsabile della pastorale giovanile delle parrocchie del centro storico – vuole essere un segno di attenzione verso il mondo giovanile che, utilizzando linguaggi e iniziative al passo con i tempi, intende testimoniare e con-dividere i valori importanti dell’universo femminile, la cui considerazione non si può esaurire solo celebrando l’otto marzo”.

Hanno già assicurato la loro partecipazione i gruppi della Gioventù francescana, dell’Azione Cattolica, del Movimento giovanile salesiano e degli Scout d’Europa.