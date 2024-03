Diocesi: Firenze, “La gioia di Pasqua si fa preghiera”, un video ogni domenica per pregare. Mense Caritas aperte a Pasqua

La Chiesa fiorentina propone una “sinfonia di preghiera” attraverso alcuni brevi video (circa 4 minuti) che accompagneranno tutte le domeniche del Tempo di Pasqua, dal 31 marzo fino alla Pentecoste, domenica 19 maggio, per raccontare esperienze, forme e stili della preghiera. “La gioia di Pasqua si fa preghiera” è il titolo di questa iniziativa che risponde all’invito di papa Francesco nella lettera di annuncio del Giubileo del 2025: “Mi rallegra pensare che si potrà dedicare l’anno precedente l’evento giubilare, il 2024, a una grande ‘sinfonia’ di preghiera. Anzitutto per recuperare il desiderio di stare alla presenza del Signore, ascoltarlo e adorarlo”. Ad aprire la serie, nel giorno di Pasqua, è il cardinale Giuseppe Betori, con un video girato nella cappella privata in cui il vescovo ogni giorno prega portando nel cuore le preoccupazioni, gli affanni e le gioie di ogni persona che vive nel territorio diocesano. Seguiranno, nelle domeniche successive, testimonianze e inviti alla preghiera di preti, religiosi e religiose, famiglie, giovani. I video (realizzati da Toscana Oggi) saranno disponibili ogni domenica mattina, dalle 8, sul canale youtube Social Media Diocesi Firenze e diffusi attraverso il canale Whatsapp della diocesi. Altra iniziativa della diocesi fiorentina è l’apertura per le feste pasquali delle mense cittadine gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze che serviranno i pasti anche a Pasqua e a Pasquetta, grazie all’impegno di cuochi e volontari. Per gli ospiti verrà preparato un menu speciale. La mensa cittadina di via Baracca rimarrà aperta sia il 31 marzo sia il 1 aprile. Le mense di quartiere saranno operative tutte il 1° aprile, il 31 marzo invece saranno in funzione San Pietro a Varlungo e Santi Fiorentini nel Quartiere 2, Santa Maria a Ricorboli nel Quartiere 3. Nei primi mesi del 2024 sono stati già serviti 37.370 pasti: 13.892 a gennaio (7.640 alla mensa di via Baracca, 6.252 nelle altre), 13.232 a febbraio (7.358 in Baracca e 5.874 nelle altre), 10.246 a marzo (5.494 in Baracca, 4.752 nelle mense diffuse). Nella struttura di via Baracca si registra dall’11 marzo un leggero calo delle presenze, in coincidenza del mese del Ramadan, che durerà fino al 10 aprile: ci sono circa 70 persone in meno al giorno.

