Ordinariato Militare: Roma, oggi alla Cecchignola la Via Crucis

Sarà presieduta dall’Ordinario militare per l’Italia, Santo Marcianò, la Via Crucis “in preghiera per la pace” che avrà luogo oggi (ore 18.30) presso la città militare della Cecchignola. Si snoderà dal piazzale antistante la Chiesa del Comprensorio militare, percorrendo alcune vie principali della Cecchignola, per poi concludersi al Seminario Maggiore dell’Ordinariato, intitolato a San Giovanni XXIII, patrono dell’Esercito. Le meditazioni, a cura dei cappellani della decima zona pastorale (Lazio), sono tratte dalla lettera pastorale, “Il raggio della pace”, scritta dall’arcivescovo castrense in occasione dei 60 anni dalla Pacem in terris.

