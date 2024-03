Giovanni Paolo I: Santa Lucia di Piave, domani sera presentazione del volume “Un cireneo per il vescovo Albino Luciani. Gli aneddoti di mons. Pietro Paolo Carrer”

È in programma per la serata di venerdì 22 marzo, a Santa Lucia di Piave (Tv), la presentazione del volume “Un cireneo per il vescovo Albino Luciani. Gli aneddoti di mons. Pietro Paolo Carrer” (ed. EMP, 2023). Scritto da Romina Gobbo, il libro si apre con la prefazione del card. Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità e presidente della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo I.

L’incontro, nell’ambito della rassegna “Primavera di fede, arte e cultura in Sinistra Piave”, è promosso dall’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le Vie dei Santi” di Pieve di Soligo, in collaborazione con le Edizioni Messaggero Padova e la parrocchia di Santa Lucia di Piave. Dalle 20.30, nella Sala teatro dell’oratorio parrocchiale “Fra Claudio” di Santa Lucia di Piave, interverranno la giornalista e autrice del volume Romina Gobbo, don Davide Fiocco, delegato per le cause dei santi della diocesi di Belluno-Feltre, e il coprotagonista del libro, mons. Pietro Paolo Carrer. Introdurrà e coordinerà la serata Marco Zabotti, direttore scientifico dell’Istituto Beato Toniolo. A salutare il pubblico saranno don Paolo Cester, parroco di Santa Lucia di Piave, Annalina Sartori, presidente dell’Istituto Beato Toniolo, e Fiorenzo Fantinel, sindaco di Santa Lucia di Piave, che ha patrocinato l’evento.

Il volume, della collana “Io sono polvere”, raccoglie una lunga intervista esclusiva a don Pietro Paolo Carrer, al servizio di Albino Luciani dal 1961 al 1963, che fissa con delicatezza e vivacità ricordi, memorie e pensieri, molti dei quali inediti, del giovane sacerdote segretario e autista dell’allora vescovo di Vittorio Veneto, poi indimenticato “Papa del sorriso”.

“Cireneo”, appellativo dato da Luciani al suo fido compagno di viaggi e di viaggio, è un termine ricercato, in linea con la profonda erudizione del futuro papa, ma soprattutto è un termine evangelico, che rimanda a quel Simone di Cirene che aiuta Gesù a portare la croce. Parola e immagine evangelica che il patriarca di Venezia Luciani rivolse ai cardinali in conclave, subito dopo la sua elezione a pontefice: anche a loro chiese di aiutarlo a portare la croce.

