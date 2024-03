Parlamento Ue: Intelligenza artificiale. Benifei (relatore), “al centro l’essere umano”. Tudorache, “un punto di partenza”

foto SIR/Marco Calvarese

(Strasburgo) “Oggi è una giornata storica: la prima legge al mondo sull’intelligenza artificiale è finalmente realtà”. Lo dichiara Brando Benifei, eurodeputato, relatore del provvedimento, giunto all’approvazione a larghissima maggioranza dopo due anni di negoziazione all’interno del Parlamento europeo e tra le istituzioni comunitarie. “Siamo molto soddisfatti del risultato e dell’ampia maggioranza raggiunta: segno che il Parlamento è stato unito nel negoziare con il Consiglio e il testo finale include moltissime delle nostre priorità, come maggiori e più stringenti divieti sugli usi più pericolosi, che si applicheranno già entro l’anno, all’obbligo di valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, alla protezione dei lavoratori, della democrazia e dell’ambiente, fino alla regolamentazione dei grandi modelli e la riconoscibilità dei deepfakes, così come la trasparenza sui contenuti coperti da copyright a tutela di artisti e giornalisti”. Poi precisa: “Il voto di oggi non è che un inizio: ora bisogna concentrarsi sull’attuazione, sugli investimenti, sulla condivisione delle capacità dei supercomputer e sul lavoro con i partner internazionali, per affermare un nostro modello di sviluppo dell’Ia che metta l’essere umano davvero al centro”.

Il correlatore della commissione per le libertà civili Dragos Tudorache dichiara: “L’Ue ha mantenuto la promessa. Abbiamo collegato per sempre al concetto di intelligenza artificiale ai valori fondamentali che costituiscono la base delle nostre società. Ci aspetta molto lavoro che va oltre la legge sull’Intelligenza artificiale. Essa ci spingerà a ripensare il contratto sociale che sta alla base delle nostre democrazie. Insieme ai nostri modelli educativi, ai nostri mercati del lavoro, al modo in cui conduciamo le guerre”. La legge sull’Ia “non è la fine del viaggio, ma piuttosto il punto di partenza per un nuovo modello di governance basato sulla tecnologia. Ora dobbiamo concentrarci per trasformarla da legge sui libri a realtà sul campo”.