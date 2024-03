Missioni: Roma, il 16 marzo un incontro su “economia e missione” con padre Giulio Albanese

Sarà padre Giulio Albanese, direttore dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese e dell’Ufficio per le comunicazioni sociali della diocesi di Roma, il protagonista del prossimo incontro del corso di formazione missionaria “Tutto un altro mondo. I segni dei tempi a 10 anni da Evangelii Gaudium”, promosso dall’Ufficio diocesano per la cooperazione missionaria tra le Chiese. “Economia e missione” è il tema che farà da filo conduttore all’appuntamento, che inizierà il 16 marzo alle 9 nell’Aula della Conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense. Come di consueto, il video della mattinata sarà disponibile dal lunedì seguente sul canale YouTube della diocesi di Roma. “Lungi da ogni retorica, è necessario recuperare il senso autenticamente umano ed evangelico di alcune parole-chiave: destinazione universale dei beni, ricchezza, solidarietà, elemosina, sobrietà”, spiega Albanese: “Molti cattolici del mondo occidentale esitano a rendersi conto di vivere e appoggiare un sistema che riserva a un gruppo, sempre più ristretto, i beni della Terra! Quanto alla solidarietà, è un principio sociale, su cui si fonda – anche se forse non ne siamo realmente consapevoli – la Costituzione Italiana”. Gli incontri di formazione missionaria “Tutto un altro mondo” – informa il Vicariato di Roma – proseguiranno il 20 aprile con una relazione di don Rocco D’Ambrosio, ordinario di Filosofia politica della Pontificia Università Gregoriana. Il 18 maggio sarà la volta di don Vito Impellizzeri, teologo e direttore dell’Istituto Superiore di Scienze religiose della Facoltà Teologica San Giovanni Evangelista di Palermo. Le conclusioni – e i laboratori finali – il 15 giugno, con fratel Alberto Parise, dei Missionari Comboniani del Cuore di Gesù. La partecipazione non prevede alcun onere economico, ma – alla fine di ogni incontro – verranno raccolte le offerte di chi, liberamente, vorrà dare un contributo al Centro missionario diocesano per le spese organizzative sostenute. Per tutti coloro che avranno regolarmente partecipato agli incontri, è previsto – su richiesta degli interessati – il rilascio di un attestato.

