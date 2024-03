Elezioni europee: Comece, “incoraggiamo i giovani a esercitare il loro diritto di voto e a impegnarsi in politica”

“Molti giovani voteranno per la prima volta alle prossime elezioni, alcuni di loro a soli 16 anni. Incoraggiamo vivamente i giovani a esercitare il loro diritto di voto nelle prossime elezioni europee e a costruire così un’Europa che assicuri loro il futuro e risponda alle loro più genuine aspirazioni”. Nella dichiarazione diffusa oggi dalla Comece in vista delle elezioni europee, i vescovi delegati delle Conferenze episcopali dell’Unione europea si rivolgono alle nuove generazioni. “Incoraggiamo – scrivono – anche i giovani cattolici europei che sentono la chiamata a impegnarsi in politica a seguire questa chiamata, preparandosi adeguatamente, sia intellettualmente che moralmente, a contribuire al bene comune in uno spirito di servizio alla comunità”. A questo proposito, i vescovi ricordano un discorso pronunciato da Jacques Delors a Bruges il 17 ottobre 1989 al Collegio d’Europa. Rivolgendosi ai giovani studenti, disse queste parole: “Voi, infatti, siete invitati a fare la vostra parte in un’avventura unica, che mette insieme popoli e nazioni, per il meglio e non per il peggio”. “Come vescovi europei, facciamo nostro questo appello ai giovani studenti e lo rivolgiamo a tutti i cittadini europei. Impegniamoci per il progetto europeo, che è il nostro futuro, anche votando responsabilmente alle prossime elezioni!”.

