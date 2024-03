Diocesi: Asti, al via il modulo di Morale sociale attivato dalla Scuola di formazione teologica

Prenderanno il via domani, giovedì 14 marzo, ad Asti, le lezioni del modulo di Morale sociale attivato per l’anno pastorale 2023-2024 dalla Scuola di formazione teologica diocesana. Articolati in tre sezioni, gli incontri formativi si terranno tutti presso il salone del Seminario vescovile.

Gli appuntamenti della prima sezione, su “La Dottrina sociale della Chiesa”, saranno condotti dal prof. Marco Andina che affronterà le seguenti tematiche: Cenni storici e nodi teorici. I principi fondamentali della dottrina sociale. Bene comune, solidarietà, sussidiarietà tra giustizia e libertà. Fede e politica. La democrazia e il pluralismo politico. Il bene della pace e il male della guerra. L’insegnamento attuale della Chiesa cattolica. Previste quattro lezioni, nei giovedì 14 e 21 marzo, 4 e 11 aprile dalle 18.30 alle 20.

Nella sezione “L’Ecologia integrale” con il prof. Francesco Scalfari si approfondiranno i temi: Dalla Laudato si’ alla Fratelli tutti. I limiti della crescita e lo sviluppo sostenibile. La sostenibilità nei sistemi naturali e sociali e lo sviluppo umano integrale. Elementi di etica ambientale e di bioetica globale. Anche in questo caso sono in programma quattro lezioni, nei giovedì 18 aprile, 2, 9 e 16 maggio dalle 18.30 alle 20.

La terza sezione è dedicata a “Economia e lavoro”; con Mauro Ferro si parlerà di: una economia dell’amore è possibile? Economia e solidarietà. Il lavoro. I diritti e lo stato sociale. Le prospettive del terzo settore. Le tre lezioni si terranno nei giovedì 2, 9 e 16 maggio dalle 20.15 alle 21.45.

