Diocesi: Rossano-Cariati, domani al Monastero S. Agostino una giornata di studio per coltivare la memoria di Marilena Amerise

Una giornata di studio per coltivare la memoria di Marilena Amerise: sabato 24 febbraio si terrà, presso il Monastero S. Agostino a Rossano, il convegno dal titolo “Il Giardino tra sacro e profano, nelle letterature e nelle arti”. In occasione del 15° anniversario della scomparsa della giovane ricercatrice di studi umanistici originaria di Corigliano, l’Associazione Marilena Amerise, coordinata dalla presidente Emanuela Prinzivalli, propone un ricco programma intorno al tema del giardino, cogliendo spunto dal giardino botanico in corso di realizzazione presso il Monastero delle Agostiniane in contrada Piana Vernile nell’arcidiocesi di Rossano-Cariati. Dopo una introduzione dedicata al “Labirinto dei giardini”, si prenderà in esame “Il giardino secondo gli antichi”, per proseguire con “Eden e altri giardini biblici” e “Un itinerario fra Padri e cartografi”; focus su “Girolamo e un giardino di parole” e “Agostino e il giardino della rinascita”; si proseguirà con “Il giardino fiorito di Venanzio Fortunato”, “Tra cielo e terra: il giardino medievale”, “Dai giardini nell’arte all’arte dei giardini”, per concludere con “La funzione del giardino in alcuni autori della letteratura italiana”. Ad alternarsi saranno docenti universitari provenienti da vari Atenei d’Italia; gli interventi verranno intercalati da brani musicali solistici o polifonici. Nel corso della manifestazione verrà piantato un ulivo in memoria di Marilena. Il convegno, aperto a tutti, coinvolge in modo particolare il mondo della scuola e dell’Università, nella convinzione che coltivare la memoria, coltivare il pensiero, coltivare la bellezza sono modi per coltivare futuro.

