Parlamento europeo: a Roma consegna del premio Bonifacio VIII alla Presidente Metsola

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola riceverà domani, sabato 24 febbraio, a Roma il Premio Internazionale Bonifacio VIII per una cultura della Pace, Città di Anagni, 2024. La motivazione spiegata dall’Accademia Bonifaciana sta nelle “sue elevate capacità politiche, diplomatiche, culturali, sociali degne di una vera donna di Stato al servizio dell’Europa e del mondo”. “Sono onorata di ricevere questo premio”, ha risposto la Presidente. “A due anni dall’invasione Russa dell’Ucraina, voglio ribadire con fermezza che continueremo a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario a raggiungere una pace vera e giusta basata sulla libertà, la dignità e l’integrità territoriale”. Alla cerimonia, che si terrà alle ore 15.45 nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, in Piazza Venezia, interverrà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e saranno presenti alcuni deputati e deputate del Parlamento europeo. Dopo di che la Presidente Metsola incontrerà la presidente del Consiglio Nazionale Giovani, Maria Cristina Pisani, per un confronto sulle priorità e le idee dei giovani per il futuro dell’Europa. Nel medesimo spazio Esperienza Europa, martedì 27 febbraio e sempre su iniziativa dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Sapienza e la rappresentanza della Commissione europea, si svolgerà alle 12 un dibattito sul ruolo delle università e del servizio pubblico televisivo nel favorire un voto giovanile responsabile. Interverranno Antonella Polimeni, rettrice dell’ateneo, Paolo Petrecca, direttore di Rai News 24, e Maria Rita Grieco, vice direttrice del TG1, studenti della Sapienza e liceali dell’Istituto Marco Tullio Cicerone di Frascati.

