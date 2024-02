Diocesi: Caritas Fano, domani alla Scuola di Pace si parla di economia con Francesco Marabotti e Gabriele Guzzi

Secondo appuntamento della XXI edizione della Scuola di Pace “Carlo Urbani”. Sabato 24 febbraio, alle 16.30, presso il Centro pastorale diocesano, in via Roma 118 a Fano, saranno ospiti Francesco Marabotti e Gabriele Guzzi, rispettivamente filosofo ed economista.

Sarà l’occasione, spiega la diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, per approfondire il tema della pace anche dal punto di vista dell’economia: Papa Francesco mette in guardia sul fatto che stiamo entrando in un “sistema di guerra”, cioè un sistema economico in cui aumentano le spese militari e diminuiscono quelle sociali. Quale può essere dunque il modello dell’economia di pace, contrapposto a quello dell’economia di guerra, che impedisca i conflitti armati e metta i presupposti per un sistema economico più giusto? Gabriele Guzzi è un economista e presidente del Movimento “L’indispensabile”. Francesco Marabotti è filosofo e membro del Movimento “L’indispensabile”. L’indispensabile è un movimento culturale che lavora per una rigenerazione radicale della politica, dell’economia e della cultura all’interno della società.

La Scuola di Pace è promossa e organizzata da Caritas diocesana di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, Azione cattolica diocesana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Mir Fano, Movimento federalista europeo, Centro missionario, Ufficio Migrantes, Missionari Comboniani Fano, Gruppo Fuoritempo, in collaborazione con l’Assessorato alle Biblioteche del Comune di Fano.

Info: www.caritasfano.it.

