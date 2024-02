Povertà educativa: ScuolAttiva onlus, arriva domani a Fasano “Polibus: il tuo talento, la tua strada”

Incontrare i giovani nelle aree più periferiche del Paese e sostenere il sistema scolastico italiano nel contrasto alla povertà educativa con una particolare attenzione alle donne e alle materie “Steam”. È questo l’obiettivo della seconda edizione di “Polibus: il tuo talento, la tua strada”, il laboratorio Steam itinerante promosso da ScuolAttiva onlus e Politecnico di Bari che dal 16 febbraio è in tour in 11 città di Puglia e Basilicata. Il bus a due piani della Itabus con i suoi laboratori innovativi ha già coinvolto 1.820 studenti e studentesse e percorso oltre 650 chilometri e arriva domani, sabato 24 febbraio, a Fasano. Appositamente attrezzato con cinque laboratori mobili Steam e spazi d’incontro mirati, ha l’obiettivo di far vivere agli studenti un’esperienza immersiva nelle materie tecnico scientifiche e attivare scelte consapevoli legate al proprio futuro e al proprio percorso di studi.

“Siamo soddisfatti dell’entusiasmo con cui studenti e studentesse stanno accogliendo il Polibus e tutte le attività proposte – commenta Simona Frassone, presidente di ScuolAttiva onlus -. Abbiamo oltre 15 programmi educativi attivi per valorizzare approcci innovativi di apprendimento, inclusione sociale e parità di genere. Nei laboratori del Polibus le ragazze e i ragazzi hanno la possibilità di mettersi in gioco e acquisire nuovi strumenti utili per orientarsi nelle future scelte scolastiche”. “Vogliamo affiancare in tutta Italia i docenti con progetti educativi che arricchiscono l’offerta in linea con le nuove Linee guida appena emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito che guardano proprio alle materie Stem, cui noi abbiamo aggiunto la A di arte – aggiunge Frassone -. Siamo convinti sia necessario promuovere sempre più iniziative di questo genere per far sì che il sistema scolastico italiano, in particolare quello pubblico e del sud Italia, non sia lasciato da solo nella sfida del contrasto alla povertà educativa, diventata oggi una vera emergenza. La scuola oggi è l’unica scala mobile del Paese e non si può e non si deve fermare. Il Polibus permette di coinvolgere tanti studenti italiani in progetti di avanguardia educativa con attività, laboratori e argomenti innovativi. È anche attraverso questi percorsi che ci battiamo per la parità di genere nell’accesso all’istruzione e nell’approccio alle materie Steam per l’inclusione che abbatta le barriere economiche e geografiche”.

I laboratori esperienziali di Polibus che saranno proposti nella tappa di Fasano: “Il grattacielo antisismico”, “Il test di Touring”, “La Realtà aumentata”, “Alla ricerca del tuo talento nascosto!”, “Pista a comando neurale”.

