Religiosità: “Tre giorni con Maria”, tappa a Barletta dal 31 gennaio al 3 febbraio del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa

Il pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, organizzato dai Missionari Vincenziani d’Italia, riparte dalla Puglia e sosterà dal 31 gennaio al 3 febbraio in arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, a Barletta nella Parrocchia di Sant’Agostino. Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa, di cui Barletta è una delle tappe, ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario. Possono aggiungersi nuove tappe a questa iniziativa promossa dai Missionari Vincenziani d’Italia in collaborazione con la Famiglia Vincenziana: coloro che fossero interessati a promuovere un tempo breve di animazione pastorale con due missionari vincenziani e la Sacra effigie della Madonna della Medaglia Miracolosa, possono contattare la Commissione della “Tre Giorni con Maria” all’indirizzo e-mail: tregiorniconmaria@gmail.com

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /