Giornata per la vita: Viareggio, domani incontro con mons. Giulietti, lo psicologo Bertuccelli e Marina Casini (Mpv) sul messaggio dei vescovi italiani

Il Teatrino della parrocchia di Santa Rita a Viareggio ospiterà nella serata di domani, sabato 27 gennaio, una tavola rotonda sul messaggio dei vescovi italiani per la Giornata della vita 2024 che cade il 4 febbraio prossimo. Dalle 21, interverranno l’arcivescovo Paolo Giulietti, presidente della Commissione episcopale per la famiglia, i giovani e la vita, lo psicologo Pier Giacomo Bertuccelli e la presidente del Movimento per la vita, Marina Casini. Il titolo dell’incontro riprende quello del messaggio dei vescovi: “La forza della vita ci sorprende. ‘Quale vantaggio c’è che l’uomo guadagni il mondo intero e perda la sua vita?’ (Mc 8,36)”. L’incontro, informa l’arcidiocesi di Lucca, è aperto a tutti ed è organizzato dal Consultorio diocesano Amoris Laetitia.

