Diocesi: Termoli-Larino, domenica 28 gennaio celebrazione della Giornata della pace incentrato sul rapporto tra intelligenza artificiale e pace

La celebrazione della Giornata della Pace prevista per domenica 28 gennaio, ore 15.45 alla Parrocchia Sant’Antonio a Termoli, sarà presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. Lo fa sapere la diocesi ricordando che il tema della Giornata, ispirato dal messaggio di Papa Francesco, sarà “Intelligenza Artificiale e pace”. Offrirà la sua testimonianza Franco di Nucci, della Comunità Papa Giovanni XXIII, che racconterà il suo servizio nelle carceri. La Preghiera per la pace concluderà anche il pellegrinaggio della “Croce della Pace”, promosso dalla Pastorale Giovanile interregionale di Abruzzo e Molise. “In questo periodo storico così complesso – afferma Grazia Servillo, presidente del Consulta diocesana – sentiamo l’esigenza di innalzare al Signore una preghiera per la pace, vogliamo chiedere a Chi non si stanca mai di ascoltarci, il dono della pace, il coraggio di rispondere all’odio con l’amore, la forza di intraprendere nuovi percorsi di pace”. L’invito è rivolto ad associazioni, movimenti, realtà parrocchiali e tutti coloro che vorranno unirsi e condividere questo momento di preghiera. Le offerte raccolte durante la giornata saranno destinate al Fondo San Martino, istituito dalla diocesi di Termoli-Larino per sostenere chi sta vivendo concrete situazioni di difficoltà.

